В Байконырском городском суде вынесено решение по делу о мошенничестве с банковскими средствами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Гражданка З. обратилась в суд с иском к ответчику С. о взыскании суммы неосновательного обогащения после того, как стала жертвой телефонного мошенничества.

По материалам дела, неизвестное лицо позвонило заявительнице и сообщило, что срок действия её абонентского номера истёк. В ходе разговора мошенник получил от женщины секретный код, что позволило ему перевести деньги с её депозитного счёта на другой счёт. Эти средства оказались на банковском счёте ответчика С.

Несмотря на требования вернуть незаконно полученные деньги, ответчик никаких действий не предпринял, что суд расценил как осознание неправомерности своих действий. В результате Байконырский городской суд удовлетворил иск гражданки З., обязав ответчика вернуть сумму в размере 1 230 000 тенге, а также компенсировать расходы на оплату представителя и государственную пошлину — в общей сложности более 130 тысяч тенге.