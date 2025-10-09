В одном из судов республики завершилось разбирательство между Департаментом полиции и владельцем автомобиля, в ходе которого сторонам удалось достичь примирения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Поводом для судебного иска стала неуплата обязательного сбора при первичной регистрации транспортного средства 2007 года выпуска. Департамент полиции потребовал взыскать с ответчика сумму в размере 6 945 000 тенге.

Однако уже в ходе судебного разбирательства стороны пришли к обоюдному соглашению. Согласно договорённости, ответчик добровольно выплатил истцу часть суммы — 4 475 290 тенге. Оставшуюся задолженность в размере около 2,4 миллиона тенге он обязался погасить поэтапно, начиная с 10 октября 2025 года, ежемесячными платежами по 50 000 тенге.

Суд утвердил условия мирового соглашения, после чего производство по делу было официально прекращено.