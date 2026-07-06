Казахстанец вышел во второй круг юниорского Уимблдона, обыграв фаворита

Казахстанский теннисист Дамир Жалгасбай с победы стартовал на юниорском Уимблдоне-2026, пробившись во второй круг турнира. В матче первого круга 18-летний казахстанец обыграл седьмого сеяного турнира, австрийца Тило Берманна.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (10:8). Благодаря этой победе Жалгасбай вышел во второй круг юниорского турнира «Большого шлема». Ранее в следующую стадию соревнований также пробился другой представитель Казахстана — Зангар Нурланулы.

Следующим соперником Дамира Жалгасбая станет представитель ЮАР Коннор Дойг.