Казахстанец завоевал "бронзу" на молодежном чемпионате мира по академической гребле

Казахстанский спортсмен Артем Матусевич завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира по академической гребле, который проходит в Дуйсбурге (Германия).

В финальном заезде в мужской одиночке легкого веса казахстанец показал результат 7 минут 1,56 секунды и занял третье место.

Победителем соревнований стал представитель Португалии Жоао Велосо, преодолевший дистанцию за 6 минут 59,96 секунды. Серебряную медаль завоевал греческий спортсмен Ангелос Каудис с результатом 7 минут 0,62 секунды.

Таким образом, Артем Матусевич принес Казахстану первую медаль молодежного чемпионата мира по академической гребле в Дуйсбурге.