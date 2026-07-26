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Казахстанец завоевал "бронзу" на молодежном чемпионате мира по академической гребле

Артем Матусевич стал третьим в мужской одиночке легкого веса.

26 Июля 2026, 22:13
АВТОР
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НОК РК 26 Июля 2026, 22:13
26 Июля 2026, 22:13
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Фото: НОК РК

Казахстанский спортсмен Артем Матусевич завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира по академической гребле, который проходит в Дуйсбурге (Германия).

В финальном заезде в мужской одиночке легкого веса казахстанец показал результат 7 минут 1,56 секунды и занял третье место.

Победителем соревнований стал представитель Португалии Жоао Велосо, преодолевший дистанцию за 6 минут 59,96 секунды. Серебряную медаль завоевал греческий спортсмен Ангелос Каудис с результатом 7 минут 0,62 секунды.

Таким образом, Артем Матусевич принес Казахстану первую медаль молодежного чемпионата мира по академической гребле в Дуйсбурге.

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