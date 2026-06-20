Казахстанец завоевал бронзу суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию

Представитель сборной Казахстана по артистическому плаванию Виктор Друзин вошел в число призеров суперфинала Кубка мира, который проходит в Торонто (Канада).

Казахстанский спортсмен успешно выступил в технической программе среди мужчин и по итогам соревнований завоевал бронзовую медаль. Судьи оценили его выступление в 235,4583 балла.

Победителем турнира стал британец Ранджуо Томблин, набравший 249,2033 балла. Серебряную награду выиграл представитель Китая Муе Го с результатом 245,6576 балла.

Бронзовая медаль Виктора Друзина стала очередным успехом казахстанской команды на международной арене и подтвердила высокий уровень отечественной школы артистического плавания.