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Казахстанец завоевал бронзу суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию

Победителем турнира стал британец Ранджуо Томблин.

Сегодня 2026, 14:33
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НОК РК Сегодня 2026, 14:33
Сегодня 2026, 14:33
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Фото: НОК РК

Представитель сборной Казахстана по артистическому плаванию Виктор Друзин вошел в число призеров суперфинала Кубка мира, который проходит в Торонто (Канада).

Казахстанский спортсмен успешно выступил в технической программе среди мужчин и по итогам соревнований завоевал бронзовую медаль. Судьи оценили его выступление в 235,4583 балла.

Победителем турнира стал британец Ранджуо Томблин, набравший 249,2033 балла. Серебряную награду выиграл представитель Китая Муе Го с результатом 245,6576 балла.

Бронзовая медаль Виктора Друзина стала очередным успехом казахстанской команды на международной арене и подтвердила высокий уровень отечественной школы артистического плавания.

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