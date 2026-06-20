Казахстанец завоевал бронзу суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию
Победителем турнира стал британец Ранджуо Томблин.
Сегодня 2026, 14:33
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Сегодня 2026, 14:33Сегодня 2026, 14:33
167Фото: НОК РК
Представитель сборной Казахстана по артистическому плаванию Виктор Друзин вошел в число призеров суперфинала Кубка мира, который проходит в Торонто (Канада).
Казахстанский спортсмен успешно выступил в технической программе среди мужчин и по итогам соревнований завоевал бронзовую медаль. Судьи оценили его выступление в 235,4583 балла.
Победителем турнира стал британец Ранджуо Томблин, набравший 249,2033 балла. Серебряную награду выиграл представитель Китая Муе Го с результатом 245,6576 балла.
Бронзовая медаль Виктора Друзина стала очередным успехом казахстанской команды на международной арене и подтвердила высокий уровень отечественной школы артистического плавания.
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