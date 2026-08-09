Казахстанец завоевал золото международного турнира по настольному теннису в США
Алан Курмангалиев завоевал золото турнира WTT Youth Contender в США.
9 Августа 2026, 09:29
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9 Августа 2026, 09:299 Августа 2026, 09:29
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Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал победителем международного турнира серии WTT Youth Contender, который прошел в Спокане (США).
Казахстанский спортсмен провел на турнире четыре матча и во всех одержал победу. На старте соревнований Курмангалиев обыграл американца Алекса Ло со счетом 3:1, затем взял верх над Абхинавом Ширбхате — 3:0.
В третьем матче казахстанец уверенно победил еще одного представителя США Эндрю Цао — 3:0.
В финале Курмангалиев встретился с австралийцем Чулуном Не. Поединок завершился победой казахстанского спортсмена со счетом 3:1.
Таким образом, Алан Курмангалиев занял первое место и завоевал золотую медаль турнира WTT Youth Contender в Спокане.
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