Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате Азии по стрельбе
Ислам Сатпаев вновь чемпион Азии.
Сегодня, 15:40
Ислам Сатпаев стал двукратным чемпионом Азии по стрельбе, одержав победу на чемпионате, который проходит в Шымкенте, передает BAQ.KZ.
Бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже, Сатпаев продемонстрировал отличные результаты в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, набрав 250,1 очка. В борьбе за золото он оставил позади своего ближайшего конкурента, китайца Лу Дингке (249,8 очка), и южнокорейца Пак Хаджуна (228,7 очка), который стал третьим.
Эта победа для Ислама Сатпаева стала второй в карьере на чемпионатах Азии, поскольку в 2021 году он также завоевал золото на турнире в Шымкенте.
