В национальную копилку Казахстана добавлена еще одна золотая медаль, передаёт BAQ.KZ.

Двукратный чемпион Паралимпийских игр Давид Дегтярев завоевал титул чемпиона мира по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 54 килограммов.

По информации комитета по делам спорта и физической культуры, Дегтярев показал суммарный результат 567 килограммов в трех подходах.