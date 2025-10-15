Казахстанец завоевал золотую медаль по пара пауэрлифтингу
Сегодня, 02:34
В национальную копилку Казахстана добавлена еще одна золотая медаль, передаёт BAQ.KZ.
Двукратный чемпион Паралимпийских игр Давид Дегтярев завоевал титул чемпиона мира по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 54 килограммов.
По информации комитета по делам спорта и физической культуры, Дегтярев показал суммарный результат 567 килограммов в трех подходах.
