В Риддере полицейские установили и задержали нарушителя, который в ночь на 4 декабря осквернил территорию мемориального комплекса, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Мужчина разжег огонь у Обелиска Славы, готовил мясо у Вечного огня и оставил мусор, что вызвало резонанс среди местных жителей и стало поводом для оперативной проверки.

Правоохранительные органы оперативно приступили к поиску нарушителя. Полицейские отработали прилегающие районы, изучили записи камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. В результате проведённых мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 31-летний местный житель, которого вскоре задержали.

Суд признал его виновным по статье, предусматривающей ответственность за осквернение зданий, сооружений и общественных мест. Нарушителю назначено административное наказание в виде ареста сроком на пять суток. В полиции подчеркнули, что подобные действия недопустимы и дискредитируют память о героях, что требует незамедлительного реагирования.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напомнил жителям о необходимости соблюдать нормы закона и уважать объекты исторического и общественного значения. В ведомстве отметили, что любые противоправные действия будут пресекаться, а виновные понесут наказание в установленном порядке.