Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области вынесен приговор мужчине, обвинённому в убийстве беременной супруги (ч. 2 ст. 99 п. 4 УК), передает BAQ.KZ.

В августе 2024 года в селе Масанчи Кордайского района между супругами возник конфликт. Мужчина, осознавая беременность жены, нанес ей колюще-режущий удар в шею у дома.

Женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи опросили свидетелей, закрепили протокол осмотра места, эксперты подтвердили характер ранений, были собраны вещественные доказательства.

Прокурор просил 18 лет лишения свободы.

Подсудимый свою вину не признал.

Родственники погибшей требовали сурового наказания, но гражданский иск не подавали.

Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие несовершеннолетних детей и признал обвиняемого виновным. Мужчину посадили в тюрьму на 15 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.