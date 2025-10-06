В азербайджанском Ханкенди завершились соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр стран СНГ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта. Казахстанские лучники завоевали одну золотую и две серебряные медали.

Золото в личном зачёте выиграла Анастасия Солодовникова, которая в финале дисциплины "классический лук" обыграла россиянку Марию Тараярову со счётом 6:4. В командных соревнованиях казахстанцы дважды остановились в шаге от победы. Смешанная пара Райымбек Майкыбаев и Анастасия Солодовникова уступила сборной Беларуси — 4:5, а мужская команда (Майкыбаев, Алихан Туяк, Рахымжан Камар) проиграла россиянам — 3:5.

Райымбек Майкыбаев также выступил в личном разряде, где занял четвёртое место, уступив сопернику из России в матче за бронзу. Сборную Казахстана на Играх представляли шесть спортсменов: Томирис Абдирашит, Аружан Яхина, Анастасия Солодовникова, Рахымжан Камар, Райымбек Майкыбаев и Алихан Туяк.