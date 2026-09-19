В Японии открылись XX летние Азиатские игры

В японской префектуре Аичи и городе Нагоя официально стартовали XX летние Азиатские игры. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 45 стран и регионов Азии.

Всего около 11 тысяч атлетов поборются за 469 комплектов медалей. Казахстанскую сборную на церемонии открытия представили знаменосцы — олимпийский чемпион Парижа-2024 по дзюдо Елдос Сметов и представительница национальной команды по настольному теннису Сарвиноз Миркадирова.

Елдос Сметов является олимпийским чемпионом Парижа-2024, серебряным призером Олимпиады-2016 и бронзовым призером Игр-2020. Сарвиноз Миркадирова — многократная чемпионка Казахстана и призер международных турниров серии WTT Feeder.

В общей сложности Казахстан на Азиаде представляют 558 спортсменов. Отечественные атлеты выступят в 35 из 43 видов спорта, включенных в программу соревнований.

Подготовка национальной сборной к Играм проходила с усилением тренировочного процесса. В соответствии с поручением Главы государства к подготовке спортсменов привлекались ведущие зарубежные специалисты с международным опытом и современными методиками.

Работа была направлена на развитие отечественной тренерской школы, совершенствование системы подготовки спортсменов и создание условий для выступления казахстанских атлетов на крупных международных соревнованиях.

XX летние Азиатские игры продлятся с 19 сентября по 4 октября 2026 года.