В Японии открылись XX летние Азиатские игры
Всего около 11 тысяч атлетов поборются за 469 комплектов медалей
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В японской префектуре Аичи и городе Нагоя официально стартовали XX летние Азиатские игры. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 45 стран и регионов Азии.
Всего около 11 тысяч атлетов поборются за 469 комплектов медалей. Казахстанскую сборную на церемонии открытия представили знаменосцы — олимпийский чемпион Парижа-2024 по дзюдо Елдос Сметов и представительница национальной команды по настольному теннису Сарвиноз Миркадирова.
Елдос Сметов является олимпийским чемпионом Парижа-2024, серебряным призером Олимпиады-2016 и бронзовым призером Игр-2020. Сарвиноз Миркадирова — многократная чемпионка Казахстана и призер международных турниров серии WTT Feeder.
В общей сложности Казахстан на Азиаде представляют 558 спортсменов. Отечественные атлеты выступят в 35 из 43 видов спорта, включенных в программу соревнований.
Подготовка национальной сборной к Играм проходила с усилением тренировочного процесса. В соответствии с поручением Главы государства к подготовке спортсменов привлекались ведущие зарубежные специалисты с международным опытом и современными методиками.
Работа была направлена на развитие отечественной тренерской школы, совершенствование системы подготовки спортсменов и создание условий для выступления казахстанских атлетов на крупных международных соревнованиях.
XX летние Азиатские игры продлятся с 19 сентября по 4 октября 2026 года.
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