Казахстанка Диана Ержанова выиграла этап Кубка Европы по триатлону

Казахстанская триатлонистка Диана Ержанова завоевала золотую медаль на этапе Кубка Европы среди юниоров в румынском Изворани.

Спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 41 секунду и финишировала первой. Серебряную награду выиграла представительница Румынии Тунде Крисан с результатом 35 минут 48 секунд, бронзовым призером стала итальянка Элис Вентре, показавшая время 35 минут 50 секунд.

Еще две представительницы Казахстана вошли в пятерку сильнейших. Алуа Нурмухамет заняла пятое место с результатом 36 минут 3 секунды, а Калерия Шнайдер финишировала шестой, уступив лидеру 26 секунд.

Еще одна казахстанка, Аида Ким, завершила соревнования на девятой позиции, преодолев дистанцию за 36 минут 13 секунд.