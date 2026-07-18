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Казахстанка Диана Ержанова выиграла этап Кубка Европы по триатлону

Представительница сборной Казахстана Диана Ержанова стала победительницей этапа Кубка Европы по триатлону среди юниоров, который прошел в Изворани (Румыния).

18 Июля 2026, 21:02
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НОК РК 18 Июля 2026, 21:02
18 Июля 2026, 21:02
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Фото: НОК РК

Казахстанская триатлонистка Диана Ержанова завоевала золотую медаль на этапе Кубка Европы среди юниоров в румынском Изворани.

Спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 41 секунду и финишировала первой. Серебряную награду выиграла представительница Румынии Тунде Крисан с результатом 35 минут 48 секунд, бронзовым призером стала итальянка Элис Вентре, показавшая время 35 минут 50 секунд.

Еще две представительницы Казахстана вошли в пятерку сильнейших. Алуа Нурмухамет заняла пятое место с результатом 36 минут 3 секунды, а Калерия Шнайдер финишировала шестой, уступив лидеру 26 секунд.

Еще одна казахстанка, Аида Ким, завершила соревнования на девятой позиции, преодолев дистанцию за 36 минут 13 секунд.

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