Казахстанка Диана Ержанова выиграла этап Кубка Европы по триатлону
Представительница сборной Казахстана Диана Ержанова стала победительницей этапа Кубка Европы по триатлону среди юниоров, который прошел в Изворани (Румыния).
18 Июля 2026, 21:02
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18 Июля 2026, 21:0218 Июля 2026, 21:02
184Фото: НОК РК
Казахстанская триатлонистка Диана Ержанова завоевала золотую медаль на этапе Кубка Европы среди юниоров в румынском Изворани.
Спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 41 секунду и финишировала первой. Серебряную награду выиграла представительница Румынии Тунде Крисан с результатом 35 минут 48 секунд, бронзовым призером стала итальянка Элис Вентре, показавшая время 35 минут 50 секунд.
Еще две представительницы Казахстана вошли в пятерку сильнейших. Алуа Нурмухамет заняла пятое место с результатом 36 минут 3 секунды, а Калерия Шнайдер финишировала шестой, уступив лидеру 26 секунд.
Еще одна казахстанка, Аида Ким, завершила соревнования на девятой позиции, преодолев дистанцию за 36 минут 13 секунд.
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