Казахстанка Фатима Супыгалиева вышла в финал юношеской Олимпиады-2026

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Фатима Супыгалиева пробилась в финал юношеских Олимпийских игр-2026, которые проходят в Дакаре (Сенегал).

В полуфинальной схватке весовой категории до 52 килограммов казахстанская дзюдоистка встретилась со словацкой спортсменкой Вивьен Вадовицовой.

Супыгалиева уверенно завершила поединок досрочной победой, заработав иппон. Благодаря этому результату казахстанка завоевала путёвку в финал олимпийского турнира, где поборется за золотую медаль.