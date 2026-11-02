Казахстанка Фатима Супыгалиева вышла в финал юношеской Олимпиады-2026
2 Ноября 2026, 16:46
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2 Ноября 2026, 16:462 Ноября 2026, 16:46
140Фото: НОК РК
Представительница сборной Казахстана по дзюдо Фатима Супыгалиева пробилась в финал юношеских Олимпийских игр-2026, которые проходят в Дакаре (Сенегал).
В полуфинальной схватке весовой категории до 52 килограммов казахстанская дзюдоистка встретилась со словацкой спортсменкой Вивьен Вадовицовой.
Супыгалиева уверенно завершила поединок досрочной победой, заработав иппон. Благодаря этому результату казахстанка завоевала путёвку в финал олимпийского турнира, где поборется за золотую медаль.
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