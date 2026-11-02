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Казахстанка дзюдоистка завоевала золото юношеской Олимпиады

2 Ноября 2026, 22:06
АВТОР
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НОК 2 Ноября 2026, 22:06
2 Ноября 2026, 22:06
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Фото: НОК

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Фатима Супыгалиева стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр-2026 в Дакаре (Сенегал). В финале казахстанская спортсменка встретилась с португалкой Софией Гаспар и одержала досрочную победу.

Супыгалиева завершила схватку приёмом иппон за 2 минуты 33 секунды. Таким образом, Фатима принесла сборной Казахстана золотую медаль юношеской Олимпиады.

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