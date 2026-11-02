Казахстанка дзюдоистка завоевала золото юношеской Олимпиады
2 Ноября 2026, 22:06
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2 Ноября 2026, 22:062 Ноября 2026, 22:06
73Фото: НОК
Представительница сборной Казахстана по дзюдо Фатима Супыгалиева стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр-2026 в Дакаре (Сенегал). В финале казахстанская спортсменка встретилась с португалкой Софией Гаспар и одержала досрочную победу.
Супыгалиева завершила схватку приёмом иппон за 2 минуты 33 секунды. Таким образом, Фатима принесла сборной Казахстана золотую медаль юношеской Олимпиады.
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