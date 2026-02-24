Жительница Уральска стала жертвой телефонных мошенников, потеряв 5 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Злоумышленники позвонили женщине и под предлогом «защиты денежных средств» попросили продиктовать SMS-код. Позже они вновь связались с потерпевшей, представившись сотрудниками банка и «специалистами» агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Мошенники убедили женщину срочно установить специальное приложение через WhatsApp для «отмены операции». Приложение оказалось поддельным и дало преступникам удалённый доступ к её мобильному телефону. В результате злоумышленники оформили кредит на сумму 5 млн тенге и распоряжались деньгами потерпевшей.

Полиция предупреждает граждан:

не устанавливайте приложения по ссылкам от неизвестных;

официальные банковские приложения скачивайте только через App Store или Google Play;

государственные органы не отправляют файлы через мессенджеры;

при подозрительных звонках сразу прекращайте разговор.

По данному факту проводится проверка.