  • Главная
  • Новости
  • Казахстанка лишилась 5 млн тенге из-за фейкового банковского приложения

Казахстанка лишилась 5 млн тенге из-за фейкового банковского приложения

Сегодня 2026, 16:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
freepik.com Сегодня 2026, 16:15
Сегодня 2026, 16:15
88
Фото: freepik.com

Жительница Уральска стала жертвой телефонных мошенников, потеряв 5 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Злоумышленники позвонили женщине и под предлогом «защиты денежных средств» попросили продиктовать SMS-код. Позже они вновь связались с потерпевшей, представившись сотрудниками банка и «специалистами» агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Мошенники убедили женщину срочно установить специальное приложение через WhatsApp для «отмены операции». Приложение оказалось поддельным и дало преступникам удалённый доступ к её мобильному телефону. В результате злоумышленники оформили кредит на сумму 5 млн тенге и распоряжались деньгами потерпевшей.

Полиция предупреждает граждан:

  • не устанавливайте приложения по ссылкам от неизвестных;

  • официальные банковские приложения скачивайте только через App Store или Google Play;

  • государственные органы не отправляют файлы через мессенджеры;

  • при подозрительных звонках сразу прекращайте разговор.

По данному факту проводится проверка.

Самое читаемое

Наверх