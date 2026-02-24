Казахстанка лишилась 5 млн тенге из-за фейкового банковского приложения
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жительница Уральска стала жертвой телефонных мошенников, потеряв 5 млн тенге, передает BAQ.KZ.
Злоумышленники позвонили женщине и под предлогом «защиты денежных средств» попросили продиктовать SMS-код. Позже они вновь связались с потерпевшей, представившись сотрудниками банка и «специалистами» агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Мошенники убедили женщину срочно установить специальное приложение через WhatsApp для «отмены операции». Приложение оказалось поддельным и дало преступникам удалённый доступ к её мобильному телефону. В результате злоумышленники оформили кредит на сумму 5 млн тенге и распоряжались деньгами потерпевшей.
Полиция предупреждает граждан:
-
не устанавливайте приложения по ссылкам от неизвестных;
-
официальные банковские приложения скачивайте только через App Store или Google Play;
-
государственные органы не отправляют файлы через мессенджеры;
-
при подозрительных звонках сразу прекращайте разговор.
По данному факту проводится проверка.
Самое читаемое
- В Астане планируют ограничить застройку окраин
- В Астане стартует набор кассиров для LRT
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- В США сообщили о возможной гибели тысяч военнослужащих НАТО на Украине
- Столичные школьники первой смены перейдут на дистанционное обучение 24 февраля