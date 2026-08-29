Казахстанка Мария Бровкова вошла в пятерку лучших на чемпионате мира по гребле в Польше

Представительница сборной Казахстана Мария Бровкова заняла пятое место в финале чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Познани (Польша).

Казахстанская спортсменка выступила в финале соревнований на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Бровкова преодолела дистанцию за 2 минуты 06,33 секунды и финишировала пятой.

Золотую медаль завоевала представительница Канады София Дженсен с результатом 2:00,78. Второй стала венгерская спортсменка Агнес Анна Кис — 2:02,80. Третье место заняла Алёна Ноздрева из Беларуси — 2:04,80.

Сегодня, 29 августа, Мария Бровкова вновь выйдет на старт. Вместе с Ульяной Киселевой она выступит в финале соревнований на каноэ-двойке на дистанции 200 метров.

Накануне другой представитель Казахстана Сергей Емельянов занял седьмое место в финале каноэ-одиночки на 200 метров.