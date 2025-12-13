  • 13 Декабря, 08:42

Казахстанка Надежда Морозова завоевала серебро на этапе Кубка мира в Норвегии

Фото: НОК РК

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова стала серебряным призёром этапа Кубка мира в Хамаре (Норвегия), передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК РК. Она заняла второе место на дистанции 1500 метров, показав время 1:54.98.

Победу с минимальным преимуществом взяла японская спортсменка Михо Такаги — 1:54.95. Третьей стала норвежка Рагне Виклунд (1:55.18). Ещё одна представительница Казахстана, Елизавета Голубева, показала восьмой результат — 1:56.84.

