Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева по решению Генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуана Карлоса Салазара назначена послом в рамках Глобальной программы послов ИКАО, передает BAQ.KZ.

Представительница Казахстана отобрана в рамках Европейского и Североатлантического регионального бюро ИКАО (EUR/NAT), объединяющего 56 государств.

– Данное назначение отражает высокий уровень доверия ИКАО к Республике Казахстан и является признанием вклада страны в продвижение международной повестки в сфере гражданской авиации. Выбор Казахстана подтверждает активную и эффективную роль страны в реализации приоритетов ИКАО, определённых в Стратегическом плане ИКАО на 2026–2050 годы. В качестве посла ИКАО Салтанат Томпиева будет способствовать повышению осведомлённости по ключевым направлениям развития гражданской авиации, в том числе устойчивому росту авиационной отрасли, подготовке и привлечению квалифицированных авиационных специалистов, а также расширению участия женщин и молодёжи в секторе, – отмечают в Комитете гражданской авиации Казахстана.

Данная деятельность будет осуществляться на добровольной основе и в строгом соответствии с принципами независимости, нейтралитета и этики ООН и ИКАО.

Министерство транспорта Республики Казахстан отмечает, что это назначение подтверждает активную роль Казахстана в глобальной системе гражданской авиации и приверженность страны международным инициативам в области устойчивого развития, инклюзивности и развития человеческого капитала.