Казахстанская всадница Раиса Соколенко одержала победу в командном зачете на международном турнире по преодолению препятствий "Кубок Содружества" в Ратомке, Республика Беларусь. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Беларуси, России, Узбекистана, в том числе представители сборной Казахстана, передает BAQ.KZ.

В финальный день турнира прошли командные соревнования по маршруту с высотой препятствий 145 см, где спортсмены боролись за награды в командном зачете.

По информации Федерации конного спорта Казахстана, спортсменка Раиса Соколенко, выступавшая на лошади Уран, первый гит завершила без штрафных очков. Во втором гите всадники Казахстана и Узбекистана, объединившись в команду "Содружество" вместе с представителем сборной Узбекистана Бекзодом Курбановым, продемонстрировали отличное мастерство и уверенно одержали победу в командном зачете, став лидерами турнира.