Гражданка Казахстана, проживающая в Дохе, рассказала корреспонденту BAQ.KZ о текущей обстановке в столице Катара на фоне последних событий в регионе.

По ее словам, ситуация в городе находится под контролем властей. Жителей просят по возможности оставаться дома, однако магазины и аптеки продолжают работать в обычном режиме.

«Ситуация находится под контролем властей. Жителей просят не выходить без особой необходимости. Все продуктовые магазины, аптеки и другие торговые точки работают в обычном режиме. Определенное напряжение ощущается, но паники нет. Власти Катара работают в усиленном режиме, поэтому люди остаются более-менее спокойными», – рассказала Бахыт Телегенова.

При этом, несмотря на закрытое воздушное пространство, перебоев с продуктами нет. По словам казахстанки, это результат многолетнего планирования в рамках Национальной стратегии продовольственной безопасности до 2030 года. Она отмечает, стратегические элеваторы и складские мощности позволяют обеспечивать запасы основных товаров на несколько месяцев вперед.

По словам Бахыт Телегеновой, в городе заметно снизилось количество людей в общественных местах. Это связано с временными ограничениями со стороны туристических ведомств.

«После решения Qatar Tourism о немедленной приостановке всех общественных мероприятий и развлекательных программ в гостиницах и туристических зонах, включая рамаданские шатры, концерты и выступления – людей в общественных местах заметно стало меньше. Все ифтары отменены на неопределенный срок. В торговых центрах также непривычно спокойно. Если кто и выходит, то в основном это туристы», – сообщила она.

Казахстанка подчеркнула, что среди местных жителей и иностранцев паники нет, поскольку удары направлены не по городу.

«Как я упомянула ранее, никакой паники нет ни среди местных жителей, ни среди иностранцев. Причина в том, что Иран направляет ракеты и дроны на американскую военную базу, а не на сам город. Эта база расположена на территории Катара, далеко от центра города», – рассказала она.

В то же время жители периодически слышат работу систем противовоздушной обороны.

«Не буду скрывать, звуки действительно слышны во время работы ПВО при перехвате ракет и дронов. Тем не менее, несмотря на это, я уверена, что находиться в городе безопасно», – отметила Телегенова.

Она добавила, что власти Катара регулярно информируют население о ситуации. По ее словам, обращения со стороны властей были, они предупреждают население, что ситуация находится под контролем. Кроме того, на телефоны местных жителей поступают уведомления с рекомендацией оставаться дома в случае запуска ракет или дронов со стороны Ирана на американскую военную базу. По словам собеседницы, ограничения также повлияли на работу государственных учреждений.

«С 1 марта до дальнейшего уведомления для всех сотрудников министерств, иных государственных органов, публичных ведомств и учреждений, а также работников, чьи служебные обязанности не требуют их физического присутствия на рабочем месте, была введена дистанционная работа», – сообщила Телегенова.

Говоря о своих планах, она отметила, что пока не собирается покидать Катар.

«Лично я предпочла бы остаться в Катаре, если ситуация не усугубится, все зависит от развития событий на Ближнем Востоке», – добавила она.

Также, по ее словам, власти страны оказывают поддержку иностранным туристам, оказавшимся в Катаре из-за закрытия воздушного пространства. Она отмечает, что для иностранных туристов, которые застряли в Катаре, проживание в отелях было продлено за счет государства до открытия воздушного пространства. Также при истечении срока действия визы они были автоматически продлены.