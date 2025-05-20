В Шуском районе Жамбылской области женщина добилась через суд права на наследство своей умершей матери, несмотря на то что срок для его принятия был пропущен, передает BAQ.KZ. Речь шла о пенсионных накоплениях, которые после смерти женщины остались в распоряжении государства из-за отсутствия завещания и несвоевременного обращения наследников.

Истец, гражданка У., не обратилась к нотариусу в течение положенных шести месяцев. Как установил суд, этому способствовали её тяжёлое моральное состояние, проблемы со здоровьем и материальные трудности. Нотариус отказал ей в выдаче свидетельства о праве на наследство, что вынудило женщину обратиться в суд.

Интересно, что ответчиком по делу выступил её собственный отец - вдовец умершей, который полностью поддержал иск дочери и попросил суд восстановить срок.

Учитывая все обстоятельства, Шуский районный суд признал причины пропуска уважительными и восстановил срок для принятия наследства. Теперь женщина официально признана принявшей наследство и сможет получить пенсионные накопления своей матери.

Решение суда вступило в законную силу.