Казахстанка подарила Джеки Чану ковер с его портретом

Фото: Getty Images

Художница Ассоль Сабыржанкызы занимается тем, что наносит уникальные изображения знаменитостей на ковры, передаёт BAQ.KZ.

Недавно в Алматы прибыл известный актер Джеки Чан. Девушка нарисовала его портрет на ковре, о чем опубликовала пост на своей странице в Instagram.

Ранее подобный ковер с портретом ей удалось подарить певице Дженифер Лопес.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от АССОЛЬ | ХУДОЖНИК | ОБУЧЕНИЕ РИСОВАНИЮ 🎨 (@assolyaa)

