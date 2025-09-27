Художница Ассоль Сабыржанкызы занимается тем, что наносит уникальные изображения знаменитостей на ковры, передаёт BAQ.KZ.

Недавно в Алматы прибыл известный актер Джеки Чан. Девушка нарисовала его портрет на ковре, о чем опубликовала пост на своей странице в Instagram.

Ранее подобный ковер с портретом ей удалось подарить певице Дженифер Лопес.