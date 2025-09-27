Казахстанка подарила Джеки Чану ковер с его портретом
Сегодня, 19:13
76Фото: Getty Images
Художница Ассоль Сабыржанкызы занимается тем, что наносит уникальные изображения знаменитостей на ковры, передаёт BAQ.KZ.
Недавно в Алматы прибыл известный актер Джеки Чан. Девушка нарисовала его портрет на ковре, о чем опубликовала пост на своей странице в Instagram.
Ранее подобный ковер с портретом ей удалось подарить певице Дженифер Лопес.
