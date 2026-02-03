Жительница Павлодара смогла получить пенсионные выплаты с учётом периода ухода за ребёнком-инвалидом после решения суда, передает BAQ.KZ.

Женщина обратилась в суд, поскольку при назначении пенсии по возрасту ей не был засчитан период ухода за дочерью-инвалидом с 1992 по 2001 годы. Отказ в учёте этих лет объяснили отсутствием документов, подтверждающих инвалидность ребёнка в период её несовершеннолетия.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что дочь истца страдала бронхиальной астмой средней и тяжёлой степени. Суд истребовал сведения из уполномоченных органов, включая Народный банк, АО "Казпочта" и Управление образования. Они подтвердили, что на имя ребёнка открывались специальные счета, на которые поступали пособия по инвалидности и выплаты по уходу за ребёнком, а также медицинское освобождение от занятий физкультурой.

Суд признал, что указанный период подпадает под нормы Социального кодекса и законодательства того времени. Исходя из принципов справедливости и охраны права на доверие, иск был удовлетворён.

Таким образом, за пенсионеркой признано право на исчисление трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту за период с 1992 по 2001 годы во время ухода за ребёнком с инвалидностью до 18 лет.