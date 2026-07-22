Казахстанка получила международную премию The Women Noble Prize 2026

Руководитель общественного фонда «Замандас 21» и общественный деятель Ляззат Алшинова стала лауреатом международной премии The Women Noble Prize 2026.

Награду вручают за вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.

В этом году Номинационный комитет рассмотрел заявки от 120 участниц из разных стран. По итогам отбора победительницей стала представительница Казахстана.

Церемония награждения прошла в Давосе (Швейцария) в рамках GLOBAL BUSINESS WEEK 2026, которая состоялась с 9 по 17 июля. В мероприятии приняли участие дипломаты, инвесторы, представители бизнеса и общественные лидеры более чем из 40 стран.

Премия The Women Noble Prize вручается в рамках Всемирного женского форума (World Woman Forum). По правилам конкурса ежегодно лауреатом становится только одна женщина, чья деятельность вносит значимый вклад в развитие общества, гуманитарные инициативы и международное сотрудничество.

Организаторы отметили, что Ляззат Алшинова своим примером отражает ценности премии. По их словам, ее проекты помогают решать важные социальные задачи и способствуют развитию партнерства и общественной ответственности.

В Казахстане Ляззат Алшинова занимается благотворительной деятельностью. Через фонд «Замандас 21» она поддерживает детей из социально уязвимых семей и помогает им получать качественное образование. Также она участвует в проектах по защите прав женщин и продолжает работу своей матери в сфере культурной дипломатии, представляя культуру Казахстана на международной арене.

Премия The Women Noble Prize ежегодно отмечает женщин, которые своим трудом способствуют развитию общества, укреплению международного сотрудничества и продвижению общечеловеческих ценностей.