Казахстанский специалист Асeм Кужанова назначена делегатом матчей группового этапа чемпионата Европы 2026 года по футзалу. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации футбола, передаёт BAQ.KZ.

В рамках турнира она будет работать на всех играх группы "B", которые пройдут в литовском Каунасе.

Асeм Кужанова является делегатом УЕФА по футзалу с 2019 года. Ее статус был подтвержден после финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу в Алматы, где она занимала должность директора турнира. Ранее она также руководила организацией финала Кубка УЕФА по футзалу 2017 года.

За годы работы в системе УЕФА, включая предстоящие матчи Евро-2026, Кужанова приняла участие в проведении 58 международных игр. Среди них — финал чемпионата Европы по футзалу среди женщин в 2022 году в Португалии.

Кроме того, она имеет большой опыт работы в футзальном клубе "Кайрат" и Ассоциации футзала Казахстана, где занималась развитием и организацией соревнований разного уровня.