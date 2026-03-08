Казахстанка Асем Аубакир исчезла во Вьетнаме при странных обстоятельствах. Девушка перестала выходить на связь 6 марта в городе Хошимин, передает BAQ.KZ.

О пропаже сообщила ее сестра Рузана Аубакир. По ее словам, в тот день Асем планировала вылететь обратно в Казахстан, однако в аэропорту не смогла найти свой рейс на табло.

Как рассказали родственники, к тому времени девушка не спала почти двое суток и находилась в сильном стрессовом состоянии. Она говорила близким, что за ней якобы ведется слежка.

По данным семьи, последняя банковская операция Асем была зафиксирована 6 марта в 15:08 — она отменила поездку на такси.

Также стало известно, что незадолго до исчезновения девушка обедала с гражданкой США. Во время разговора с родственниками ее речь показалась им неразборчивой, из-за чего близкие предположили, что она могла находиться в необычном состоянии.

Родные отмечают, что Асем уже около восьми-девяти лет путешествует одна, и ранее подобных ситуаций не возникало.

Семья уже обратилась к консулу Казахстана во Вьетнаме. Однако, по их словам, официальные процедуры по поиску начнутся только в понедельник, поскольку сейчас выходные.

Близкие просят всех, кто находится во Вьетнаме или может обладать какой-либо информацией о местонахождении девушки, откликнуться и помочь в поисках.