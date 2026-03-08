Казахстанка пропала во Вьетнаме при загадочных обстоятельствах
По словам родственников, девушка находилась в сильном стрессовом состоянии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанка Асем Аубакир исчезла во Вьетнаме при странных обстоятельствах. Девушка перестала выходить на связь 6 марта в городе Хошимин, передает BAQ.KZ.
О пропаже сообщила ее сестра Рузана Аубакир. По ее словам, в тот день Асем планировала вылететь обратно в Казахстан, однако в аэропорту не смогла найти свой рейс на табло.
Как рассказали родственники, к тому времени девушка не спала почти двое суток и находилась в сильном стрессовом состоянии. Она говорила близким, что за ней якобы ведется слежка.
По данным семьи, последняя банковская операция Асем была зафиксирована 6 марта в 15:08 — она отменила поездку на такси.
Также стало известно, что незадолго до исчезновения девушка обедала с гражданкой США. Во время разговора с родственниками ее речь показалась им неразборчивой, из-за чего близкие предположили, что она могла находиться в необычном состоянии.
Родные отмечают, что Асем уже около восьми-девяти лет путешествует одна, и ранее подобных ситуаций не возникало.
Семья уже обратилась к консулу Казахстана во Вьетнаме. Однако, по их словам, официальные процедуры по поиску начнутся только в понедельник, поскольку сейчас выходные.
Близкие просят всех, кто находится во Вьетнаме или может обладать какой-либо информацией о местонахождении девушки, откликнуться и помочь в поисках.
在 Instagram 查看这篇帖子
Самое читаемое
- Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
- Казахстанские учёные создали устройство для выработки энергии из вибраций
- Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае
- Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана
- Суд США не позволил администрации Трампа лишить защиты 350 тысяч гаитян