В одной из самых популярных футбольных команд мира Альбина Бунеску занимается продвижением бренда. Об особенностях спортивного маркетинга королевского клуба, а также о своем профессиональном пути Альбина рассказала в интервью BAQ.KZ.

Особенности учебы в Испании

Альбина Бунеску родом из Павлодара. В Казахстане девушка много лет занималась продвижением различных казахстанских проектов. В 2024 году девушка решила проступить на спортивный маркетинг в Real Madrid Universidad Europea. Это учебное заведение футбольного клуба "Реал Мадрид" и Университета Европы (Universidad Europea) в Испании.

Для того, чтобы поступить в престижнейший университет девушка продала квартиру, решив, что нужно инвестировать в свое образование.

Этапы поступления состояли из нескольких интервью, в которых нужно было рассказать о своих проектах и опыте в спорте. Перед студентами был выбор обучаться онлайн или офлайн.

"Я выбрала второй вариант, потому что всегда хотела какое-то время пожить вне Казахстана, изучить возможности за его пределами", - рассказывает Альбина.

Учеба в университете клуба разносторонняя. Здесь не только изучают менеджмент, связанный с футболом, но и другими видами спорта.

Также во время учебы студентам в качестве практики предлагалось создание проектов для таких известных брендов как: Puma, теннисный турнир Davis Cup, BMW и Madrid Marathon.

Когда началась учёба было объявлено, что четырём студентам, показавшим лучшие результаты по оценкам и проектам, предоставят возможность поработать в самом футбольном клубе. Так Альбина стала работать в "Реале".

"Честно говоря, я не ставила перед собой цель попасть в эту четвёрку. Я просто наслаждалась процессом, учёбой, новыми знаниями — всё было действительно интересно", - вспоминает Альбина.

Работа в "Реал Мадриде"

В клуб студентов распределяли по резюме и наличию мест. В департаменте "Реала" много направлений, каждый из которых сконцентрирован на определённых задачах.

Казахстанка была определена в Marketing Department Real Madrid Stadium. Как рассказывает Альбина, именно в этом направлении она и хотела работать.

"Я говорила о том, что в Казахстане активно строятся спортивные объекты. Однако, несмотря на это, большинство из них остаются не до загруженными или не приносят доход. Сейчас у меня есть возможность увидеть изнутри, как действительно функционируют стадионы: какие бизнес-модели они используют, какие у них есть источники дохода и что можно сделать, чтобы такие объекты могли сами себя окупать", - говорит Альбина.

В ее обязанности входит менеджмент всех предстоящих ивентов, выстраиванием коммуникации с болельщиками. Для "Реал Мадрида" стадион "Сантьяго Бернабеу"— это не просто стадион, а отдельный туристический бренд.

Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч туристов, чтобы пройти тур по стадиону, зайти в музей, купить мерч с символикой не только самого клуба, а самого стадиона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Albina Bunesku | Sport Marketing (@albunesku)

Развивать такой объект вне матчей – отдельная задача маркетинга. Вне мероприятий здесь проходят выставки и концерты.

"Сейчас мы с командой работаем над тем, какие новые продукты и сервисы можно внедрить, а также над тем, как оживить стадион в те дни, когда матчей нет — чтобы он продолжал функционировать и приносить доход", - говорит Альбина.

Она отмечает, что работа с известным спортивным брендом отличается тем, что здесь есть большие ресурсы и в плане бюджета, сотрудников, спонсоров, и, конечно же, глобальности. И, это, к слову, по ее мнению, иногда влияет и на время при принятии решений.

"Когда бренд настолько большой и влиятельный, на принятие решений требуется больше времени. Реализация проектов идет с учетом взвешивания всех рисков, насколько они подходят бренду, насколько сходятся с ценностями и насколько необходимы. И, разумеется, больше людей вовлечены в процесс принятия решений", - говорит Альбина.

Для тех, кто хочет построить международную карьеру, Альбина советует больше прислушиваться к себе. Она подчёркивает, что в этом пути ключевыми качествами становятся внутренняя смелость, готовность к переменам и открытость к новым знаниям:

"Ну и, конечно же, здесь нужны смелость и решительность. Кроме того, я сама придерживаюсь принципа lifelong learning — непрерывного обучения. Сейчас в мире идёт бесконечный поток изменений, открывается множество возможностей, появляются новые профессии. Благодаря этому можно попробовать себя в разных направлениях, постоянно изучая новое и развиваясь".

Контракт в "Реал Мадриде" рассчитан три месяца, дальше все зависит от наличия вакансий и того, насколько будут походить новые работники подходить по критериям и навыкам.

В будущем Альбина планирует вернуться в Казахстан. Она отмечает, что спортивная индустрия в стране только начинает активно развиваться, но специалистов в области спортивного маркетинга пока крайне мало. Альбина уверена, что сможет быть полезной и внести свой вклад в формирование этой сферы на родине. В то же время она не останавливается на достигнутом, в планах продолжать профессиональный рост и выходить на более широкий, международный уровень.

Фото: Instagram/albunesku