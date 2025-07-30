Казахстанка разгромила квартиру, чтобы скрыть долг перед свекровью
Чтобы скрыть возврат долга.
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Жительница города Косшы решила расплатиться с долгом перед подругой, сдав в ломбард золотое кольцо, принадлежавшее её свекрови. Чтобы скрыть это от родственницы, женщина устроила беспорядок в квартире и заявила о якобы совершённой краже, передает BAQ.KZ.
После подачи ложного заявления в полицию в дело вмешалась прокуратура города Косшы. Благодаря слаженной работе следователя и тщательному досудебному расследованию были установлены истинные обстоятельства происшествия и разоблачена инсценировка.
В отношении гражданки "Н" возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о преступлении по части 2 статьи 419 Уголовного кодекса. Прокуратура напоминает: за такое деяние предусмотрено наказание по системе уголовного права, вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.
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