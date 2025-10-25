В сербском Нови-Саде казахстанская спортсменка Шугыла Омирбек завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по женской борьбе, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. В финале весовой категории до 55 килограммов Омирбек одолела представительницу Турции Тубу Демир со счётом 12:8, продемонстрировав уверенную технику и волю к победе.

Для Казахстана это очередной яркий успех в мировой борьбе и доказательство того, что новое поколение казахстанских спортсменок уверенно заявляет о себе на международной арене.