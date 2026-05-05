Казахстанка с мировым рекордом взяла золото на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Казахстанский стрелок Асем Орынбай ярко открыла домашний этап Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Алматинской области, передает BAQ.kz.

Соревнования проходят на базе стрелкового клуба имени Александра Асанова. В дисциплине «скит» спортсменка не только завоевала золотую медаль, но и установила новый мировой рекорд.

Финал получился напряжённым и зрелищным. В решающий этап вышли 8 лучших спортсменок, успешно прошедших квалификацию. Борьба за медали шла до последних выстрелов.

В итоге Асем Орынбай показала уверенное выступление и опередила соперницу из Китая Жианг Итинг. Бронзовую медаль завоевала итальянка Мартина Бартоломей.

Эта победа стала особенно значимой, учитывая достижения спортсменки в предыдущие годы.

Отметим, что в 2023 году Орынбай уже выигрывала этап Кубка мира. В её активе также бронза чемпионата мира, золото финала Кубка мира, победы на Азиатских играх и чемпионате Азии.

Напомним, на текущем этапе Кубка мира участвуют около 300 спортсменов из 43 стран. Соревнования продлятся до 10 мая, и впереди ещё разыгрываются комплекты медалей.