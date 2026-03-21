В рамках празднования Наурыз мейрамы на Алматинском ипподроме установили мировой рекорд, передает BAQ.kz.

Спортсменка Динара Сайдалина впечатлила зрителей своим мастерством. Всего за 10 секунд она поразила четыре мишени из лука, находясь верхом на верблюде. Это достижение официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.

Отмечается, что такой вид стрельбы считается одним из самых сложных. В отличие от классической верховой стрельбы на лошади, спортсмену необходимо удерживать баланс на верблюде, который движется иначе, и при этом сохранять точность и концентрацию.

Этот момент стал кульминацией праздника и вызвал бурные аплодисменты зрителей.

Кроме того, в рамках мероприятия прошёл концерт с участием Розы Рымбаевой и Ернара Айдара, а также показательные выступления по национальным видам спорта.