На Сурдлимпийских играх сегодня проходят соревнования легкоатлетов, которые выступают в прыжках в длину, прыжках в высоту и в беговых дисциплинах, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями".

Один из самых ярких результатов дня показала спортсменка из Казахстана Фаина Мейрманова, блестяще выступившая в прыжках в высоту.

Мейрманова завоевала золотую медаль и установила новый рекорд Сурдлимпийских игр, преодолев планку на высоте 1,79 метра. Для 19-летней казахстанской спортсменки это стало значимым достижением, подтвердившим её статус одной из самых перспективных прыгунок мира. Серебро досталось нейтральной участнице Анне Суравец, показавшей результат 1,76 метра. Бронзовой призёркой стала представительница Словакии Лейа Глонарик, прыгнувшая на 1,67 метра.

Фаина Мейрманова — мастер спорта международного класса, специализирующаяся на прыжках в высоту и длину. В 2024 году на мировом первенстве в Тайбэе она установила мировой рекорд среди спортсменов до 20 лет, показав результат 1,76 метра. В том же году она стала чемпионкой Азиатско-Тихоокеанских игр в прыжках в длину. За семь лет в спорте Мейрманова успела пройти путь от юной талантливой легкоатлетки до признанного лидера национальной сборной. Она представляет Восточно-Казахстанскую область и продолжает стремительно развиваться на международной арене.