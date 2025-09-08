Жамбылский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы района к ответчику о взыскании долга, передает BAQ.KZ.

Истец и ответчик познакомились в социальной сети TikTok в июне 2025 года. Впоследствии парень ссылаясь на сложное материальное положение, неоднократно просил А.девушку о займе. Мужчина заявлял, что отправляется в Турцию на операцию и вернёт деньги после возвращения, однако на связь не выходил. В итоге девушка передала ему более 1,4 млн тенге.

Истец обратилась в суд с требованием взыскать сумму долга и компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге.

На стадии рассмотрения дела стороны заключили соглашение об урегулировании спора через медиацию. Согласно документу, ответчик обязуется выплатить жительнице Жамбылской области 1,4 млн тенге, а истец отказывается от дополнительных претензий.

Суд утвердил соглашение, производство по делу прекращено. Определение суда ещё не вступило в законную силу.