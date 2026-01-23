Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) представила промежуточный рейтинг лучших спортсменов Кубка мира по фристайл-могулу. По итогам прошедших этапов казахстанка Анастасия Городко вошла в десятку лучших спортсменок общего зачета, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана, спортсменка в преддверии Олимпийских игр-2026 занимает пятую строчку в могуле (150 очков). Также она удерживает за собой пятую позицию в параллельном могуле (45 очков).

– В суммарном рейтинге Кубка мира Анастасия Городко находится на шестом месте (195 очков). Отметим, что после Игр пройдут ещё три этапа Кубка мира, один из которых состоится в Алматы, – говорится в сообщении НОК РК.

В этом сезоне Городко пять раз входила в десятку лучших на ЭКМ (дважды была пятой). Также в ее активе два "золота" на международном турнире во Франции.