Казахстанка выдала себя за беременную после пьяного ДТП

Женщина, совершившая ДТП в состоянии алкогольного опьянения, попыталась избежать административного ареста с помощью поддельной справки о беременности. Однако фальсификация медицинского документа была выявлена прокуратурой Павлодарской области.

По информации надзорного органа, изначально фиктивная справка позволила ей избежать ареста. После установления факта подделки суд пересмотрел обстоятельства дела и назначил женщине 20 суток административного ареста.

Расследование показало, что за изготовлением и использованием фиктивного документа стояли другие лица. Виновный в получении взятки и фальсификации доказательств был привлечен к уголовной ответственности.

Суд назначил ему штраф в размере 6,6 млн тенге и пожизненно запретил занимать должности на государственной службе.

Почему поддельную справку удалось использовать

После выявления нарушения прокуратура провела отдельную проверку. Ее целью было установить, какие обстоятельства позволили фиктивному медицинскому документу пройти необходимые процедуры.

По представлению прокуратуры к строгой дисциплинарной ответственности привлекли пять должностных лиц, среди которых два руководителя.

Как изменили контроль за меддокументами

После проверки в медицинских организациях региона усилили контроль за оформлением, учетом, хранением и выдачей медицинской документации.

Кроме того, была исключена возможность редактирования уже оформленных документов.