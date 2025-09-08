20-летняя казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова стала победительницей турнира серии ITF W15 в Китае, передает BAQ.KZ.

В финале Сагандыкова обыграла россиянку Марию Калякину со счетом 6:4, 6:3.

Для казахстанки это второй одиночный титул под эгидой ITF. Первый она завоевала в 2023 году в Тунисе.

Победа Сагандыковой стала еще одним подтверждением роста уровня казахстанского тенниса. В последние годы казахстанские теннисисты стабильно показывают результаты на международной арене, завоевывают титулы в разных возрастных категориях и укрепляют позиции страны в мировом рейтинге.