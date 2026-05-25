Казахстанка выиграла золото чемпионата Азии по паратхэквондо

Спортсменка из Алматы Камиля Досмалова стала чемпионкой Азии по паратхэквондо, передает BAQ.kz.

Золотую медаль казахстанка завоевала на XI чемпионате Азии, который проходит в Улан-Батор.

Камиля Досмалова выступала в весовой категории до 57 килограммов класса К44.

В финальном поединке представительница Казахстана уверенно победила спортсменку из Ирана Захра Рахим со счетом 2:0.

В чемпионате Азии по паратхэквондо принимают участие 94 спортсмена из 15 стран.

В управлении спорта Алматы отметили, что Камиля Досмалова уже входит в число ведущих спортсменок Казахстана в этом виде спорта.

Ранее она представляла страну на крупнейших международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры и Азиатские Параигры.

Особую значимость победе придает статус турнира G-2.

За золотую медаль чемпионата Азии спортсменке начислят 20 рейтинговых очков, которые влияют на позиции в мировом рейтинге и отбор на международные соревнования.