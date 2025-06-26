В издательстве Meloman Publishing вышла новая книга – роман Асель Толепберген "Таңбалы жол / Белая разметка". Это история молодой женщины-инженера, оказавшейся один на один с вызовами, о которых не пишут в профессиональных инструкциях, и с реальностью, в которой профессионализм все еще нуждается в подтверждении, если ты – женщина, передает BAQ.KZ.

Главная героиня – Асем, инженер из Алматы. Она получает назначение на временную работу в Атырау, где участвует в строительстве газопровода. Это не просто производственная командировка. Это внутреннее путешествие, в ходе которого Асем сталкивается с чуждым ей общественным укладом, со сдержанным, но настойчивым сопротивлением, с молчаливым одиночеством и необходимостью принимать решения, когда рядом больше нет поддержки.

Когда ее старшая коллега, опытная инженер Лариса, внезапно исчезает, Асем остается одна перед профессиональными вызовами и собственными страхами.

Книга вышла одновременно на казахском и русском языках. По словам Асель Толепберген, это было непросто.

"По своему опыту могу сказать: выпускать одну книгу сразу на двух языках – это как издавать две разные книги одновременно. У каждого текста – свой редактор, свой корректор, свои нюансы. И самое сложное – синхронизация: если меняется что-то в оригинале, это должно быть отражено в переводе", - говорит автор.

Такой подход делает "Таңбалы жол" доступной как для казахскоязычной, так и для русскоязычной аудитории, создавая важное пространство для диалога.

Выход романа стал возможным благодаря Meloman Publishing – издательству, которое последовательно продвигает книги казахстанских авторов, предлагая современную литературную оптику на социальные, культурные и личные темы.

"Таңбалы жол" - книга, которая задает правильные вопросы и не дает простых ответов. Именно такие книги формируют новое лицо казахстанской литературы – честное, многослойное, актуальное", - подчеркнули в издательстве.

Стоит отметить, что сеть магазинов "Меломан-Marwin" оказывает большую поддержку казахстанским писателям, в том числе и начинающим. Здесь произведения авторов не остаются на периферии – они занимают видимые полки, входят в подборки, становятся частью рекламных кампаний. Это помогает не только молодым авторам, но и читателям находить истории, которые говорят о реальности, в которой мы живем.