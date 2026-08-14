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Казахстанка взяла золото чемпионата Азии по тяжёлой атлетике

14 Августа 2026, 01:31
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НОК 14 Августа 2026, 01:31
14 Августа 2026, 01:31
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Фото: НОК

Аянат Жумагали завоевала золотую медаль чемпионата Азии среди юниоров в Ташкенте, победив в весовой категории до 77 кг. В сумме двоеборья казахстанка подняла 237 кг — 104 кг в рывке и 133 кг в толчке. Серебро досталось представительнице Узбекистана Дильнуру Холдоровой с результатом 224 кг, бронзу взяла её соотечественница Дильноза Файзуллаева — 223 кг.

Для сборной Казахстана это очередное золото на юниорском чемпионате Азии. Ранее победительницами и победителями турнира стали Снежана Кашкарова, Бейбарыс Ерсеит, Акжол Курманбек и Ксения Прозорова.

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