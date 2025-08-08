Жительница Степногорска стала жертвой мошенников при попытке забронировать домик на озере Балхаш, передает BAQ.KZ.

45-летняя женщина нашла "администратора базы" через Instagram, перевела 82 тысячи тенге, но после оплаты связь с ним прервалась.

Полиция начала досудебное расследование и напоминает: бронируя отдых онлайн, всегда проверяйте легальность источника, наличие отзывов, лицензий и официальных сайтов.