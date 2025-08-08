Казахстанка забронировала домик на Балхаше через Instagram и осталась ни с чем
Instagram-бронирование обернулось мошенничеством.
Сегодня, 15:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
95Фото: unsplash
Жительница Степногорска стала жертвой мошенников при попытке забронировать домик на озере Балхаш, передает BAQ.KZ.
45-летняя женщина нашла "администратора базы" через Instagram, перевела 82 тысячи тенге, но после оплаты связь с ним прервалась.
Полиция начала досудебное расследование и напоминает: бронируя отдых онлайн, всегда проверяйте легальность источника, наличие отзывов, лицензий и официальных сайтов.
Самое читаемое
- Чиновник из СКО "купил" несуществующий трубопровод за 16 млн тенге
- Казахстанец жестоко убил беременную жену
- В Костанае простаивает ремонт фасадов домов на 1 млрд тенге?
- В Казахстане ограничат выращивание влаголюбивых культур: утверждена Дорожная карта
- Объявлены имена обладателей образовательных грантов в Казахстане