Казахстанка заплатит Air Astana 6,6 млн тенге за самовольное открытие аварийного выхода

Фото: pixabay.com

Авиакомпания Air Astana добилась выплаты 6,6 млн тенге с пассажирки, которая после приземления рейса Астана – Алматы самостоятельно открыла аварийный выход самолёта, не дождавшись подачи трапа для высадки, передаёт BAQ.KZ.

В суде уточнили, что аварийные выходы предназначены только для использования в экстренных ситуациях и по команде экипажа.

Самовольное срабатывание надувного трапа привело к материальному ущербу: его замена обошлась компании в 22,9 млн тенге.

В ходе судебного разбирательства стороны заключили медиативное соглашение: пассажирка обязалась выплатить Air Astana 6,6 млн тенге до 20 ноября, а авиакомпания отказалась от оставшейся суммы иска.

