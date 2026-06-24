В столице Узбекистана, в Ташкенте, стартовал чемпионат Азии по маунтинбайку.

В первый соревновательный день сборная Казахстана завоевала одну медаль. В возрастной категории U23 Юлия Ли заняла третье место. Казахстанка стала бронзовым призёром в дисциплине XCC.

Победительницей соревнований стала Ван Тин из Китая. Серебряную медаль завоевала её соотечественница Гун Сыин.

Отметим, что Казахстан на континентальном первенстве представляют восемь спортсменов. Чемпионат Азии завершится 27 июня.

Ранее Денис Сергиенко завоевал серебро чемпионата Азии по маутинбайку.