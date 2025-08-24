Представительница сборной Казахстана по настольному теннису Зауреш Акашева завоевала бронзовую медаль на турнире WTT Feeder Panagyurishte в Пангарюште (Болгария), передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В ходе турнира Акашева победила Мириам Карновале (Италия) 3:1, Доминику Вильчкову (Словакия) 3:0, Шима Сафаэи (Иран) 3:2.

Однако, в пассиве у казахстанки поражение от Анастасии Димитренко (Украина) 1:3. В итоге Зауреш заняла третье место.