На чемпионате Азии по стрельбе, который проходит в столице Индии – Дели, национальная сборная Казахстана завоевала две золотые медали, передает BAQ.KZ.

В индивидуальных соревнованиях среди женщин в упражнении "пневматическая винтовка, 50 метров, 3 позиции" победу одержала София Шульженко.

В финале, куда отобрались восемь лучших спортсменок, она набрала 358,2 очка и обновила рекорд. Таким образом, казахстанская спортсменка стала обладательницей мирового и азиатского рекордов в этом упражнении среди взрослых и юниоров.

Серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Индии. В командных соревнованиях национальную сборную представили София Шульженко, Арина Малиновская и Елизавета Безрукова.

По итогам финала казахстанские спортсменки заняли первое место в общем зачёте, набрав 1760 баллов.

Отметим, что соревнования проходят в трёх возрастных категориях – взрослые, молодёжь и юниоры. В этом году в Дели за медали борются 320 спортсменов из 20 стран Азии.

В составе сборной Казахстана выступают 47 стрелков во всех трёх возрастных категориях. Главный тренер взрослой сборной Казахстана - Ольга Довгун.

Чемпионат Азии завершится 13 февраля.