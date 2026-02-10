София Шульженко обновила мировой и азиатский рекорды в стрельбе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На чемпионате Азии по стрельбе, который проходит в столице Индии – Дели, национальная сборная Казахстана завоевала две золотые медали, передает BAQ.KZ.
В индивидуальных соревнованиях среди женщин в упражнении "пневматическая винтовка, 50 метров, 3 позиции" победу одержала София Шульженко.
В финале, куда отобрались восемь лучших спортсменок, она набрала 358,2 очка и обновила рекорд. Таким образом, казахстанская спортсменка стала обладательницей мирового и азиатского рекордов в этом упражнении среди взрослых и юниоров.
Серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Индии. В командных соревнованиях национальную сборную представили София Шульженко, Арина Малиновская и Елизавета Безрукова.
По итогам финала казахстанские спортсменки заняли первое место в общем зачёте, набрав 1760 баллов.
Отметим, что соревнования проходят в трёх возрастных категориях – взрослые, молодёжь и юниоры. В этом году в Дели за медали борются 320 спортсменов из 20 стран Азии.
В составе сборной Казахстана выступают 47 стрелков во всех трёх возрастных категориях. Главный тренер взрослой сборной Казахстана - Ольга Довгун.
Чемпионат Азии завершится 13 февраля.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки