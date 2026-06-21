Казахстанка завоевала историческое «золото» по фехтованию
Сегодня 2026, 20:21
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Сегодня 2026, 20:21Сегодня 2026, 20:21
146Фото: НОК РК
Ирина Бакалдина завоевала историческое «золото» чемпионата Азии по фехтованию.
В финале континентального первенства наша соотечественница со счетом 15:12 победила Кейлин Сэ из Гонконга.
Отметим, что эта медаль стала первой в истории казахстанской индивидуальной женской шпаги.
Ранее наши шпажистки награды чемпионата Азии в личных состязаниях не завоевывали
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