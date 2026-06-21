Казахстанка завоевала историческое «золото» по фехтованию

Ирина Бакалдина завоевала историческое «золото» чемпионата Азии по фехтованию.

В финале континентального первенства наша соотечественница со счетом 15:12 победила Кейлин Сэ из Гонконга.

Отметим, что эта медаль стала первой в истории казахстанской индивидуальной женской шпаги.

Ранее наши шпажистки награды чемпионата Азии в личных состязаниях не завоевывали