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Казахстанка завоевала историческое «золото» по фехтованию

Сегодня 2026, 20:21
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НОК РК Сегодня 2026, 20:21
Сегодня 2026, 20:21
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Фото: НОК РК

Ирина Бакалдина завоевала историческое «золото» чемпионата Азии по фехтованию.

В финале континентального первенства наша соотечественница со счетом 15:12 победила Кейлин Сэ из Гонконга. 

Отметим, что эта медаль стала первой в истории казахстанской индивидуальной женской шпаги. 

Ранее наши шпажистки награды чемпионата Азии в личных состязаниях не завоевывали

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