Представительница Казахстана Ясмина Токсанбаева стала бронзовым призером чемпионата Азии по легкой атлетике в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров. Спортсменка обновила личный рекорд, передает BAQ.kz

Чемпионат Азии по легкой атлетике стартовал в городе Куми (Южная Корея). Одной из первых наград сборной Казахстана стала бронзовая медаль Ясмины Токсанбаевой.

Казахстанская спортсменка выступила в дисциплине спортивная ходьба на дистанции 20 километров и показала результат 1:32:22, обновив свой личный рекорд.

Золотую медаль завоевала представительница Китая Инь Хан с результатом 1:30:44. Серебряной призеркой стала ее соотечественница Ма Ли, показавшая время 1:32:08.

Бронзовая награда Токсанбаевой стала первой медалью сборной Казахстана на нынешнем чемпионате Азии.

Кроме того, эта награда стала для страны первой медалью в данной дисциплине за последние 16 лет.