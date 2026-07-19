Казахстанка завоевала серебро рейтингового турнира в Будапеште по женской борьбе
Казахстанская спортсменка Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером международного рейтингового турнира по женской борьбе, который проходит в Будапеште (Венгрия).
19 Июля 2026, 18:37
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19 Июля 2026, 18:3719 Июля 2026, 18:37
204Фото: НОК РК
Бакбергенова выступала в весовой категории до 72 кг, где соревнования проходили по круговой системе.
На пути к финалу казахстанская спортсменка одержала две победы — над представительницей Кыргызстана Кайыргуль Шаршебаевой и спортсменкой из Индии Дикшей Малик.
В заключительной схватке за первое место Бакбергенова уступила польской спортсменке Виктории Холуй и по итогам турнира завоевала серебряную медаль.
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