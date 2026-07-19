Казахстанка завоевала серебро рейтингового турнира в Будапеште по женской борьбе

Бакбергенова выступала в весовой категории до 72 кг, где соревнования проходили по круговой системе.

На пути к финалу казахстанская спортсменка одержала две победы — над представительницей Кыргызстана Кайыргуль Шаршебаевой и спортсменкой из Индии Дикшей Малик.

В заключительной схватке за первое место Бакбергенова уступила польской спортсменке Виктории Холуй и по итогам турнира завоевала серебряную медаль.