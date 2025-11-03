18-летняя Жибек Кулымбетова принесла сборной Казахстана первую золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу среди женщин, который проходит в Бангкоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на соцсети спортсменки.

Для юной спортсменки это стало дебютом на взрослом уровне. До этого Жибек 11 раз становилась чемпионкой мира среди молодежи по джиу-джитсу и грэпплингу. В решающем поединке в весовой категории до 48 кг Кулымбетова встретилась с соотечественницей Райхан Абдуллаевой и одержала уверенную победу. На пути к финалу казахстанка сумела обыграть обладательниц черных поясов из Индонезии, Таиланда, Южной Кореи, Франции, Канады, ОАЭ, России и Филиппин.

В своем Instagram Жибек назвала этот день историческим не только для себя, но и для казахстанского джиу-джитсу.

В Бангкоке, в возрасте 18 лет, я впервые выступила на чемпионате мира среди взрослых, провела четыре поединка и стала чемпионкой! Эта победа — результат девяти лет упорства, дисциплины и веры. В финале встретилась со спортсменкой из Казахстана и подняла наш флаг на пьедестале почета, — написала она.