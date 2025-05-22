Юная теннисистка из Казахстана Жания Бекмухамбетова одержала блестящую победу на престижном международном турнире WTT Youth Contender, который прошёл в испанском городе Пладжа-де-Аро, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

В категории до 13 лет Жания уверенно прошла турнирную сетку, не отдав ни одного сета своим соперницам. Со счётом 3:0 она обыграла спортсменок из Италии, Испании, Венгрии, Германии и Швейцарии, продемонстрировав высокий класс и хладнокровие на площадке.

Эта победа стала уже не первой в её юной карьере - ранее Бекмухамбетова выиграла аналогичный турнир в Болгарии.