Казахстанка завоевала "золото" на турнире в Испании
В категории до 13 лет Жания уверенно прошла турнирную сетку.
Сегодня, 13:42
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Сегодня, 13:42Сегодня, 13:42
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Юная теннисистка из Казахстана Жания Бекмухамбетова одержала блестящую победу на престижном международном турнире WTT Youth Contender, который прошёл в испанском городе Пладжа-де-Аро, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
В категории до 13 лет Жания уверенно прошла турнирную сетку, не отдав ни одного сета своим соперницам. Со счётом 3:0 она обыграла спортсменок из Италии, Испании, Венгрии, Германии и Швейцарии, продемонстрировав высокий класс и хладнокровие на площадке.
Эта победа стала уже не первой в её юной карьере - ранее Бекмухамбетова выиграла аналогичный турнир в Болгарии.
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